Лавров оценил уход Байдена от диалога с Путиным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию вокруг предложения президента РФ Владимира Путина провести в прямом эфире беседу с главой США Джо Байденом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию вокруг предложения президента РФ Владимира Путина провести в прямом эфире беседу с главой США Джо Байденом.

По его словам, в Белом доме решили проигнорировать приглашение российского лидера.

"Байден не ответил на предложение Путина поговорить в прямом эфире и расставить все точки над разными буквами наших алфавитов", — сказал он.

Ранее Лавров рассказал о шансе вывести из тупика ситуацию вокруг иранской ядерной сделки. Министр отметил, что в Вашингтоне готовы пойти на компромисс по этому вопросу, сообщило Федеральное агентство новостей.