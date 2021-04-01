Решение о возвращении посла Антонова в Вашингтон будет принимать Путин

Президент России Владимир Путин будет принимать решение о сроках возвращения посла Анатолия Антонова в Вашингтон, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин будет принимать решение о сроках возвращения посла Анатолия Антонова в Вашингтон, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр рассказал о состоявшихся в Кремле беседах с участием сотрудника посольства. Лавров сделал заявление в ходе интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Антонов встретился с комитетами по международным делам Госдумы и Совфеда. Также он беседовал с администрацией президента. Сейчас необходимо проанализировать стадию отношений между Москвой и Вашингтоном, которая формировалась несколько лет, пояснил Сергей Лавров. Пришло время обобщений, добавил глава российского МИД.