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15:18   1 Апреля 2021
Политика

Решение о возвращении посла Антонова в Вашингтон будет принимать Путин

Решение о возвращении посла Антонова в Вашингтон будет принимать Путин

Президент России Владимир Путин будет принимать решение о сроках возвращения посла Анатолия Антонова в Вашингтон, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр рассказал о состоявшихся в Кремле беседах с участием сотрудника посольства. Лавров сделал заявление в ходе интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Антонов встретился с комитетами по международным делам Госдумы и Совфеда. Также он беседовал с администрацией президента. Сейчас необходимо проанализировать стадию отношений между Москвой и Вашингтоном, которая формировалась несколько лет, пояснил Сергей Лавров. Пришло время обобщений, добавил глава российского МИД.

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#сша #путин #сергей лавров

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