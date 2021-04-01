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15:18   1 Апреля 2021
Политика

Лавров: Россия не пытается расколоть Европу

Лавров: Россия не пытается расколоть Европу

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров оценил взаимоотношения с Европейским союзом.

По его словам, Москва не прикладывает усилия, чтобы разобщить страны Европейского союза. При этом дипломат отметил, что российская сторона готова начать конструктивный диалог, но не будет стучаться в закрытую дверь.

Ранее Лавров оценил санкции Запада по отношению к России и Китаю. Министр отметил, что эти ограничения являются недобросовестными методами конкуренции. Кроме того эти действия противоречат уставу Всемирной торговой организации, сообщило Федеральное агентство новостей.

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#россия #ес #лавров

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