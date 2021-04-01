Препарат от коронавируса "КОВИД-глобулин" зарегистрировали в России

Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса "КОВИД-глобулин". Его создали на основе плазмы крови переболевших COVID-19 москвичей.

Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса "КОВИД-глобулин". Его создали на основе плазмы крови переболевших COVID-19 москвичей.

Столица передала 2,5 тонны биоматериала, уточнили специалисты. Ученые во время исследования подтвердили безопасность, отсутствие побочных эффектов и способность нейтрализовывать вирус.

Введение препарата помогает организму побороть заболевание и быстрее формировать антитела самостоятельно. Разработка будет использоваться для лечения средних и тяжелых форм заболевания после завершения второй и третьей фаз клинических испытаний. Они будут проходить на базе московских стационаров.