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15:16   1 Апреля 2021
Общество

Препарат от коронавируса "КОВИД-глобулин" зарегистрировали в России

Препарат от коронавируса "КОВИД-глобулин" зарегистрировали в России

Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса "КОВИД-глобулин". Его создали на основе плазмы крови переболевших COVID-19 москвичей.

Столица передала 2,5 тонны биоматериала, уточнили специалисты. Ученые во время исследования подтвердили безопасность, отсутствие побочных эффектов и способность нейтрализовывать вирус.

Введение препарата помогает организму побороть заболевание и быстрее формировать антитела самостоятельно. Разработка будет использоваться для лечения средних и тяжелых форм заболевания после завершения второй и третьей фаз клинических испытаний. Они будут проходить на базе московских стационаров.

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#препарат #минздрав рф #коронавирус

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