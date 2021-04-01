Очевидцы назвали блогера Эдварда Била возможным виновником аварии на Садовом кольце

За рулем синей "Ауди RS6", которая спровоцировала серьезное ДТП в центре российской столицы, мог находиться пранкер Эдвард Бил.

За рулем синей "Ауди RS6", которая спровоцировала серьезное ДТП в центре российской столицы, мог находиться пранкер Эдвард Бил.

Пользователи соцсети написали, что водитель иномарки уклонялся от резко перестроившейся в ее полосу "Мицубиси Аутлендер", которым управлял 38-летний водитель. В результате "Ауди" вылетела на встречку и протаранила несколько автомобилей.

Из-за столкновения сильно пострадала женщина. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Пострадавших может быть больше, однако их точное число пока неизвестно.

На месте происшествия работают спецслужбы. Движение автомобилей недалеко от станции метро "Баррикадная" приостановили.