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15:04   1 Апреля 2021
Происшествия

Очевидцы назвали блогера Эдварда Била возможным виновником аварии на Садовом кольце

Очевидцы назвали блогера Эдварда Била возможным виновником аварии на Садовом кольце

За рулем синей "Ауди RS6", которая спровоцировала серьезное ДТП в центре российской столицы, мог находиться пранкер Эдвард Бил.

Пользователи соцсети написали, что водитель иномарки уклонялся от резко перестроившейся в ее полосу "Мицубиси Аутлендер", которым управлял 38-летний водитель. В результате "Ауди" вылетела на встречку и протаранила несколько автомобилей.

Из-за столкновения сильно пострадала женщина. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Пострадавших может быть больше, однако их точное число пока неизвестно.

На месте происшествия работают спецслужбы. Движение автомобилей недалеко от станции метро "Баррикадная" приостановили.

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#москва #авария #Эдвард Бил

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