Юрист Ремесло назвал голодовку Навального "отчаянием и тоской политического лузера"
Осужденный Алексей Навальный объявил голодовку. Эксперты считают, что такой способ привлечения внимания он выбрал от безысходности.
В публикации на странице основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) в Instagram говорится, что он якобы не получает медицинскую помощь в связи с болями в ноге и спине. Объявив голодовку, блогер потребовал пустить к нему приглашенного врача. Новость о якобы плохом самочувствии Навального появилась 25 марта, однако в УФСИН по Владимирской области отметили, что состояние осужденного оценивается как удовлетворительное.
По мнению политолога Армена Гаспаряна, такое поведение Навального является частью его плана. Он сравнил происходящее с книгой Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок", отметив, что любые цитаты из тринадцатой главы подходят к осужденному блогеру, пишет Федеральное агентство новостей.
"Там все описано, кто и как голодает. До Навального голодала Соболь, до Соболь голодал Сенцов, до Сенцова голодала Савченко и так далее и так далее. Все описано классиками", — подчеркнул политолог.
Юрист Илья Ремесло в своем Telegram-канале назвал историю с тюремной голодовкой Навального жалкой, так как вся реакция общественности ограничится "хештегами и ритуальными озабоченностями".
"За душой-то больше ничего не осталось. Отчаяние и тоска политического лузера выглядят именно так", — пишет Ремесло.
Летом 2019 года голодовку объявляла соратница Навального Любовь Соболь. Она утверждала, что не ела на протяжении 30 дней. Это заявление вызвало большие сомнения у врачей и экспертов.