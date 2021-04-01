Юрист Ремесло назвал голодовку Навального "отчаянием и тоской политического лузера"

Осужденный Алексей Навальный объявил голодовку. Эксперты считают, что такой способ привлечения внимания он выбрал от безысходности.

Осужденный Алексей Навальный объявил голодовку. Эксперты считают, что такой способ привлечения внимания он выбрал от безысходности.

В публикации на странице основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) в Instagram говорится, что он якобы не получает медицинскую помощь в связи с болями в ноге и спине. Объявив голодовку, блогер потребовал пустить к нему приглашенного врача. Новость о якобы плохом самочувствии Навального появилась 25 марта, однако в УФСИН по Владимирской области отметили, что состояние осужденного оценивается как удовлетворительное.

По мнению политолога Армена Гаспаряна, такое поведение Навального является частью его плана. Он сравнил происходящее с книгой Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок", отметив, что любые цитаты из тринадцатой главы подходят к осужденному блогеру, пишет Федеральное агентство новостей.

"Там все описано, кто и как голодает. До Навального голодала Соболь, до Соболь голодал Сенцов, до Сенцова голодала Савченко и так далее и так далее. Все описано классиками", — подчеркнул политолог.

Юрист Илья Ремесло в своем Telegram-канале назвал историю с тюремной голодовкой Навального жалкой, так как вся реакция общественности ограничится "хештегами и ритуальными озабоченностями".

"За душой-то больше ничего не осталось. Отчаяние и тоска политического лузера выглядят именно так", — пишет Ремесло.

Летом 2019 года голодовку объявляла соратница Навального Любовь Соболь. Она утверждала, что не ела на протяжении 30 дней. Это заявление вызвало большие сомнения у врачей и экспертов.