Сборная Польши по футболу отказалась вставать на колено в поддержку BLM

Польский футбольный союз заявил об «аполитичной позиции» своих игроков.

Футболисты сборной Польши отказались вставать на колено перед началом матча со сборной Англии в третьем туре квалификации к ЧМ-2022. Таким образом игроки обычно выражают свою поддержку движению Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны» — англ.), однако теперь поляков обвиняют в равнодушии к проблемам афроамериканцев.

Игроки приложили руку к значку УЕФА с надписью Respect, но остались стоять. Польский футбольный союз опубликовал официальное заявление, в котором рассказал о «нейтральной и аполитичной позиции» футболистов своей сборной.

«Мы подчеркиваем, что все польские представители солидарно выступают против любых проявлений расизма и нетерпимости. В своей уставной деятельности и обязанностях мы всегда руководствовались открытостью, соблюдением принципов равенства, терпимости и равных прав по отношению ко всем людям, независимо от их места жительства, цвета кожи, религии и политических взглядов», – говорится в сообщении.

Справка ПС

Движение Black Lives Matter существует с 2013 года, однако наиболее ярко активисты заявили о себе в мае 2020 года после смерти афроамериканца с уголовным прошлым Джорджа Флойда. Он игнорировал требование полицейских предъявить документы, после чего правоохранителям пришлось задержать его, применив силу. Спустя несколько часов Флойд скончался в больнице.

После этого по всей стране прошла волна протестов. Под флагом BLM недовольные крушили витрины, обливали пожилых людей краской и участвовали в столкновениях с полицией и Национальной гвардией США. «Политика Сегодня» уже писала о том, как в США начался судебный процесс над полицейским, которого обвиняют в смерти Флойда.