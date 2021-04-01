Союз российских пивоваров осудил новые правила маркировки продукции

Экспериментальную программу по маркировке пиво уже утвердило Правительство РФ. Закон вступил в силу сегодня, 1 апреля, сроком до 31 августа 2022 года.

Правительство РФ утвердило экспериментальную программу по маркировке пива с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года. Цель эксперимента — защита прав потребителей. Под программу попадает пиво, так называемые пивные напитки и отдельные виды слабоалкогольной продукции.

Исполнительный директор Союза российских пивоваров Вячеслав Мамонтов считает подобную меру излишней и требующей дополнительных денежных вложений, что повлияет на конечную цену производимых товаров. Кроме того, в России уже существует система ЕГАИС, которая контролирует объем производства и оборот алкогольной продукции, напомнил Мамонтов изданию «Говорит Москва»‎.

«Необходимо будет закупать специальное оборудование для нанесения маркировки. Для одной линии розлива необходимо оборудование стоимостью от трехсот и выше тысяч евро. При этом каждая единица продукции должна маркироваться, за это производители должны будут платить. Для нашей индустрии это колоссальные средства, которые будут ложиться на плечи потребителя», — объяснил руководитель организации.

Напомним, в феврале 2021 года СРП предложил установить фиксированную цену на пиво. Подробнее — в материале «Политики Сегодня».