Вспышка неизвестной смертельной болезни мозга зафиксирована в Канаде

Новое заболевание головного мозга зафиксировано у 43 канадцев. У заболевших атрофируются мышцы, теряется память и появляются галлюцинации.

Новое заболевание головного мозга зафиксировано у 43 канадцев. У заболевших атрофируются мышцы, теряется память и появляются галлюцинации.

Симптомы заболевания схожи с редкой смертельной болезнью Крейтцфельдта-Якоба. Из-за нее поражаются кора и подкорковые центры головного и спинного мозга. Но факт этого заболевания не подтвержден ни у одного из канадских пациентов.

Все обратившиеся жаловались на изменившееся поведение, появление депрессии и тревоги. Также заболевших беспокоили спазмы. От 1,5 до 3 лет болезнь прогрессировала.

Первый случай заболевания был зафиксирован еще в 2015 году. Через четыре года болезнь обнаружили еще у 11 человек. В прошлом году заболело 24 человека. Пятерых спасти не удалось.