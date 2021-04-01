Путин поручил передать более 38% акций БСК в собственность Башкирии

Президент России Владимир Путин поручил правительству передачу 38,4% акций БСК в собственность Республики Башкортостан.

Президент России Владимир Путин поручил правительству передачу 38,4% акций БСК в собственность Республики Башкортостан.

Половина Башкирской содовой компании переходит под управление властей Башкирии. Часть акций будет управляться руководством республики, а другая часть попадет под доверительное управление. Изменения в управлении компанией последовали за национализацией в прошлом году после конфликта на горе Куштау. Об этом сообщает РБК.

Республика Башкортостан получает в собственность 38,4% акций БСК. Соответствующее распоряжение Владимир Путин отдал Правительству РФ. Акции в размере 11,7% будут отданы под контроль доверительного управления, которое будет осуществляться подконтрольными руководству субъекта структурами.

"Прошу правительство передать 38,3 процента акций Башкирской содовой компании в собственность Республики Башкортостан — собственно говоря, это то, что и было у Башкирии. Но кроме этого, еще 11,7% плюс одна акция, как мы договаривались, в том числе и с руководством республики, прошу передать в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем правительства республики. И это значит, что республика сможет полноценно управлять этой компанией", — сказал во время совещания с членами правительства Владимир Путин.

Соответственно, контрольный пакет акций будет находиться у руководства Башкирии, а федеральные власти будут управлять 57,7% акций компании.