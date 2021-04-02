Число утонувших в США мигрантов выросло в десять раз

Нелегалы пытаются пересечь воды Рио-Гранде. Получается не у всех.

Власти США зафиксировали стремительный рост случаев утопления из-за того, что все большее число мигрантов из стран Центральной Америки пытаются пересечь реку Рио-Гранде в надежде нелегально попасть в Соединенные Штаты в поисках лучшей жизни, сообщает американское консервативное издание Breitbart.

В приграничных штатах с Мексикой местные власти задокументировали 68 случаев утопления с начала 2021 года, тогда как годом ранее было зафиксировано лишь 28 случаев.

Также издание отмечает, что пограничный патруль США возле города Дель-Рио, что в штате Техас, отчитался о росте числа задержаний нежеланных гостей на 300% по сравнению с 2020 годом.

Ранее активисту движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» — англ.) Марку Донсу, который призывал покончить с капитализмом, городские власти Сиэтла предложили стать гендиректором в региональном управлении по делам бездомных с зарплатой $11 тысяч.