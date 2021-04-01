Погребинский: Киев не готов выполнить даже то, о чем договорились в Париже

Украинский президент Владимир Зеленский выбыл из команды переговорщиков, но сам он не хочет с этим мириться и рассчитывает еще «посидеть рядом с мировыми лидерами».

Украинский президент Владимир Зеленский выбыл из команды переговорщиков, но сам он не хочет с этим мириться и рассчитывает еще «посидеть рядом с мировыми лидерами».

Об этом в интервью изданию «Евразия.Эксперт» заявил украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, обсуждая обострение военной ситуации в Донбассе и то, чем оно может быть вызвано.

По словам Погребинского, на вопрос, кому выгодно это обострение, есть разные точки зрения.

«Я думаю, что интересанты этого обострения есть с двух сторон противостояния. Дело в том, что не решается никак этот кризис и людям, живущим в непризнанных республиках, уже не просто это все надоело, а им очень тяжело, для них статус-кво (ни мира, ни войны) – очень тяжелая ситуация», — объяснил политолог.

Таким образом, по его словам, возможно в Донбассе есть люди, заинтересованные в привлечении внимания к кризису, и стремящиеся каким-то образом «разрулить» его до конца.

При этом, добавил Погребинский, в Киеве также есть те, кто заинтересован в обострении конфликта.

«Дело в том, что сейчас Зеленский выбыл из обоймы переговорщиков. Судя по всему, Москва сейчас к нему относится как к (экс-президенту Украины Петру) Порошенко в последние полгода (его президентства), когда просто Порошенко звонил, а с ним никто говорить не хотел».

В комментарии Парижа и Берлина к прошедшим на днях трехсторонним переговорам с Россией в онлайн-формате, говорится о том, что желательно провести встречу «нормандской четверки» и пригласить на нее украинского президента, напоминает Погребинский.

«Как к этому отнесется Москва – непонятно, но во всяком случае обострение – это внимание и возможность участия Зеленского, который спит и видит, как бы вновь посидеть рядом с мировыми лидерами», — объясняет эксперт.

Однако, по его словам, Москва уже неоднократно озвучивала свою позицию. Она заключается в том, что встреча с украинским президентом станет возможна после того, как тот выполнит обязательства, взятые на себя вовремя последней встречи в «нормандском формате», прошедшей в декабре 2019 года в Париже. Но Киев не только не выполняет достигнутых тогда договоренностей, но и дает понять, но не намерен этого делать, напомнил Погребинский.