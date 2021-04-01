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14:34   1 Апреля 2021
Происшествия

Жителю Обнинска грозит до двух лет тюрьмы за кражу косметики из магазина

Жителю Обнинска грозит до двух лет тюрьмы за кражу косметики из магазина

Правоохранители разыскивают мужчину, который украл из магазина косметику в Обнинске. Ущерб от действий злоумышленника составил 3543 руб.

Сообщение о краже товара поступило в правоохранительные органы из магазина на Борисоглебской улице. В ходе организованной проверки стражи порядка установили, что неизвестный мужчина прошел в торговый зал маркета, после чего набрал косметики на 3543 рубля и незаметно переложил ее в рюкзак.

Затем вор взял еще пару сырков, пробил их на кассе и скрылся в неизвестном направлении. По факту кражи косметики из сетевого магазина возбуждено уголовное дело. На данный момент правоохранители пытаются установить личность злоумышленника.

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#уголовное дело #кража #косметика #обнинск

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