Жителю Обнинска грозит до двух лет тюрьмы за кражу косметики из магазина

Правоохранители разыскивают мужчину, который украл из магазина косметику в Обнинске. Ущерб от действий злоумышленника составил 3543 руб.

Правоохранители разыскивают мужчину, который украл из магазина косметику в Обнинске. Ущерб от действий злоумышленника составил 3543 руб.

Сообщение о краже товара поступило в правоохранительные органы из магазина на Борисоглебской улице. В ходе организованной проверки стражи порядка установили, что неизвестный мужчина прошел в торговый зал маркета, после чего набрал косметики на 3543 рубля и незаметно переложил ее в рюкзак.

Затем вор взял еще пару сырков, пробил их на кассе и скрылся в неизвестном направлении. По факту кражи косметики из сетевого магазина возбуждено уголовное дело. На данный момент правоохранители пытаются установить личность злоумышленника.