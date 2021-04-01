Президент ФЗНЦ раскритиковал голословные утверждения экспертов ООН в отчете по ЦАР

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей подверг критике доклад независимых экспертов УВКПЧ о действиях российских инструкторов в ЦАР.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей подверг критике доклад независимых экспертов УВКПЧ о действиях российских инструкторов в ЦАР.

Шугалей заявил, что документ, опубликованный на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), содержит голословные и бездоказательные утверждения, сообщает Федеральное агентство новостей.

"Никаких фактов, которые можно было бы перепроверить и расследовать, в заявлении нет, но заголовок, как всегда — однозначный и сенсационный", — сказал Шугалей.

Он выразил уверенность в том, что эксперты ООН вряд ли приезжали в ЦАР, а значит, составляли доклад на основе слухов и сплетен из соцсетей. Шугалей, руководствуясь собственными впечатлениями от пребывания в Триполи, назвал отчет необъективным.

Ранее глава "Содружества офицеров за международную безопасность" (СОМБ) Александр Иванов негативно высказался о докладе экспертов ООН в отношении действий российских инструкторов на территории Центральноафриканской Республики. Он отправил письмо главному редактору британской The Guardian Кэтрин Софи Винер с требованием опубликовать опровержение.