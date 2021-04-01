«Не их собачье дело»: Литовкин осудил Пентагон за интерес к Украине

Американские генералы заинтересовались последними данными украинской разведки.

Пентагон обеспокоился «агрессивными действиями» России вблизи украинских границ. Об этом стало известно из интервью пресс-секретаря оборонного ведомства Джона Кирби, который рассказал журналистам о телефонном разговоре председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли и генерала российской армии Валерия Герасимова.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Минобороны РФ, беседа состоялась по инициативе американской стороны. Генералы обсудили вопросы, «представляющие взаимный интерес».

Кирби решил дать более развернутую характеристику. По его словам, причиной незапланированного разговора стала эскалация конфликта на востоке Украины, ответственность за которую якобы лежит на России.

Ничего личного, просто учения

Также СМИ сообщили, что генерал Марк Милли звонил не только в Москву. После переговоров с Валерием Герасимовым он также связался с главнокомандующим вооруженными силами Украины (ВСУ) Русланом Хомчаком. Если с заместителем министра обороны Сергея Шойгу Милли обсуждал локальный конфликт, то Хомчаку генерал армии США доверил вопросы «текущего состояния безопасности в Восточной Европе».

На восточных фронтах, посетовал Джон Кирби, неспокойно, и «виновата» в этом Россия. Украинская разведка доложила заокеанским коллегам, что Москва якобы стягивает к границе войска. Пентагон поспешил вынести вопрос на обсуждение в НАТО.

«Дестабилизирующие действия России подрывают намерения по деэскалации, которые были достигнуты в рамках соглашения при посредничестве ОБСЕ еще в июле прошлого [2020] года. Кроме того, нам известны сообщения украинских военных о передвижениях российских войск на границах Украины. Мы обсуждаем наши опасения по поводу этого роста напряженности, нарушений режима прекращения огня и регионального обострения с союзниками по НАТО», — сказал Кирби.

Европейское командование Вооруженных сил США предприняло более практичные меры: несколько дней назад газета New York Times (NYT) писала, что американским солдатам в Европе приказали повысить уровень готовности с «вероятного кризиса» до «потенциально неминуемого».

ВС РФ, по данным издания, отправили к границам Украины около четырех тысяч человек. Кирби не стал официально подтверждать или опровергать эту информацию, сославшись на то, что не может более подробно говорить «о делах украинской разведки».

Примечательно, что украинский главнокомандующий Руслан Хомчак сам называл причину масштабных перебросок живой силы. В сентябре Россия и Белоруссия планируют провести глобальные военные учения «Запад-2021», в которых обычно участвуют больше десятка тысяч военнослужащих. Подготовка маневров идет полным ходом: делегация Воздушно-космических сил РФ недавно приезжала в Минск, чтобы скоординировать район проведения учений с белорусскими коллегами.

Мнение эксперта

Переброску российских частей к своим границам Киев связал с недавним обострением ситуации на Донбассе. Агрессивные действия своих соотечественников украинские власти решили оставить без внимания. К примеру, 22 марта стало известно о погибшем в Донецкой народной республике пожилом мужчине. В пенсионера выстелил снайпер ВСУ.

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин напомнил, что Пентагон не обладает абсолютно никакими разведанными в части передислокации российских войск, ведь всю информацию ведомству предоставляет украинский генштаб. Полагаться на его заявления не стоит, потому что командование ВСУ любит «нагнетать обстановку», объяснил военный эксперт.

«И делает это для того, чтобы выставить Россию агрессором. Кремль уже заявлял, и с этим трудно спорить, что наших [российских] войск на Донбассе никогда не было и нет. А на своей территории мы куда хотим, туда войска и перебрасываем. Это наше суверенное право. Добавлю от себя: Пентагону нет никакого собачьего дела до того, как и куда мы перебрасываем свои войска. Мы же не делаем заявления по поводу их маневров на собственной территории или даже на территории других стран», — заявил Литовкин.

В заключение военный обозреватель предположил, что США могут воспользоваться напряжением обстановки на Донбассе для ввода своих войск на территорию Украины. В этом случае действия Пентагона можно будет считать незаконными, ведь страны не имеют между собой соответствующих договоров. Оказывать Киеву помощь может только Североатлантический альянс, куда Украина уже много лет пытается попасть.