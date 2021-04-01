В Германии успешно завершился первый этап испытаний вакцины от рака

Первый этап клинических испытаний вакцины, предназначенной для борьбы с одним из видов рака — глиомой, успешно завершился в Германии.

Первый этап клинических испытаний вакцины, предназначенной для борьбы с одним из видов рака — глиомой, успешно завершился в Германии.

В основу препарата лег фрагмент измененного белка IDH1, который принимает участие в синтезе трикарбоновых кислот. Вакцину разработали еще несколько лет назад, протестировав ее на лабораторных мышах.

В ходе первой фазы клинических испытаний с участием 32 добровольцев, у которых диагностировали злокачественные астроцитомы, серьезных побочных эффектов выявлено не было. У 82% испытуемых со специфическим иммунным ответом на инъекцию препарата наблюдалось отсутствие прогрессирования опухоли в течение трех лет.