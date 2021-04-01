Врачи реанимации борются за жизнь пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом

Женщина, пострадавшая в ДТП с участием блогера Эдварда Била, находится в реанимации, сообщает Telegram-канал Дептранса Москвы.

Женщина, пострадавшая в ДТП с участием блогера Эдварда Била, находится в реанимации, сообщает Telegram-канал Дептранса Москвы.

Авария с участием пяти автомобилей произошла в центре российской столицы. Ее предполагаемым виновником оказался пранкер Эдвард Бил. По предварительным данным, он находился за рулем Audi, которая вылетела на полосу встречного движения и протаранила четыре машины.

От удара серьезные травмы получила водитель Volkswagen — спасатели не сразу смогли извлечь ее из искореженного автомобиля. Пострадавшую передали врачам скорой помощи, ее экстренно госпитализировали. По словам очевидцев, водитель Audi сбежал с места ДТП. Движение по внешней стороне Садового кольца затруднено.