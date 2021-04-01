Программу развития Нижегородской области оценили в 460 млрд рублей
Первая часть программы развития Нижегородской области требует порядка 460 млрд рублей, об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин.
В ходе совещания президента РФ Владимира Путина Никитин представил четыре крупных инфраструктурных проекта, куда входит в том числе редевелопмент территории исторического центра Нижнего Новгорода.
"Опыт развития ведущих российских регионов, который мы вместе изучали, демонстрирует, что это возможно только если будет разработана системная комплексная программа развития территорий", — заявил глава Нижегородской области.
В пример Никитин привел Москву, где устойчивую основу для роста экономики сформировали продуманная стратегия развития и масштабные инвестиции в инфраструктуру. По словам губернатора, редевелопмент территории исторического центра Нижнего Новгорода позволит эффективно использовать более 250 га в шаговой доступности от Нижегородского кремля, благодаря чему удастся сформировать территорию с активной деловой жизнью.
Еще один проект — развитие южных территорий города для жилищного строительства площадью почти 7 млн квадратных метров. В качестве еще двух инициатив Никитин назвал полное реформирование транспортной инфраструктуры, а также проект по развитию особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске.