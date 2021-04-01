Программу развития Нижегородской области оценили в 460 млрд рублей

Первая часть программы развития Нижегородской области требует порядка 460 млрд рублей, об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин.

Первая часть программы развития Нижегородской области требует порядка 460 млрд рублей, об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин.

В ходе совещания президента РФ Владимира Путина Никитин представил четыре крупных инфраструктурных проекта, куда входит в том числе редевелопмент территории исторического центра Нижнего Новгорода.

"Опыт развития ведущих российских регионов, который мы вместе изучали, демонстрирует, что это возможно только если будет разработана системная комплексная программа развития территорий", — заявил глава Нижегородской области.

В пример Никитин привел Москву, где устойчивую основу для роста экономики сформировали продуманная стратегия развития и масштабные инвестиции в инфраструктуру. По словам губернатора, редевелопмент территории исторического центра Нижнего Новгорода позволит эффективно использовать более 250 га в шаговой доступности от Нижегородского кремля, благодаря чему удастся сформировать территорию с активной деловой жизнью.

Еще один проект — развитие южных территорий города для жилищного строительства площадью почти 7 млн квадратных метров. В качестве еще двух инициатив Никитин назвал полное реформирование транспортной инфраструктуры, а также проект по развитию особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске.