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14:26   1 Апреля 2021
Политика

Путин предложил депутатам Госдумы оставить Москалькову на еще один срок

Путин предложил депутатам Госдумы оставить Москалькову на еще один срок

Президент России Владимир Путин обратился к депутатам Государственной думы по поводу кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека в России.

Должность омбудсмена по правам человека сейчас занимает Татьяна Москалькова. Президент России Владимир Путин предложил Госдуме переизбрать ее еще на один срок. Такое заявление сделали в пресс-службе Кремля.

"Президент России Владимир Путин в соответствии с пунктом один статьи семь федерального конституционного закона "Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" внес кандидатуру Москальковой Татьяны Николаевны для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В СМИ ранее отмечали, что Москалькову могут переизбрать еще на один срок. Это связано с тем, что за годы ее работы уровень доверия к институту Уполномоченного по правам человека вырос.

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