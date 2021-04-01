14:21 1 Апреля 2021Политика
Служебная машина Пескова попала в ДТП
Служебный автомобиль пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попал в аварию. Представитель главы государства не пострадал.
Служебный автомобиль пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попал в аварию. Представитель главы государства не пострадал.
Песков подтвердил РИА Новости, что остался невредим после ДТП. Рабочая машина попала в аварию в районе Волгоградского проспекта в Москве.
"Меня в ней не было. Все нормально", — заявил пресс-секретарь.
Водитель служебной машины не пострадал. Однако автомобиль получил урон. Обстоятельства случившегося выясняются.
Пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова ранее поделилась деталями аварии с агентством и рассказала о полученном ущербе. Она также подтвердила, что водитель не получил увечий.