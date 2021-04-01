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14:21   1 Апреля 2021
Политика

Служебная машина Пескова попала в ДТП

Служебная машина Пескова попала в ДТП

Служебный автомобиль пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попал в аварию. Представитель главы государства не пострадал.

Песков подтвердил РИА Новости, что остался невредим после ДТП. Рабочая машина попала в аварию в районе Волгоградского проспекта в Москве.

"Меня в ней не было. Все нормально", — заявил пресс-секретарь.

Водитель служебной машины не пострадал. Однако автомобиль получил урон. Обстоятельства случившегося выясняются.

Пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова ранее поделилась деталями аварии с агентством и рассказала о полученном ущербе. Она также подтвердила, что водитель не получил увечий.

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#дтп #песков #машина

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