ФБР Пригожина потребовал разъяснений от властей США по делу активиста Миллера

Фонд борьбы с репрессиями, который основал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, начал рассмотрение материалов об аресте ФБР США американского активиста Пола Миллера.

Фонд борьбы с репрессиями, который основал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, начал рассмотрение материалов об аресте ФБР США американского активиста Пола Миллера.

Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) сообщил, что этот арест имеет все признаки преследования по политическим мотивам.

Американский блогер, известный в Сети под ником The Gypsy Crusader, был арестован американской спецслужбой в городе Форт-Лодердейл штата Флорида. Ему предъявили обвинения в незаконном владении огнестрельным оружием. Популярность аккаунтов Миллера в соцсетях, в частности на платформе Telegram, а также его ярко выраженная антилиберальная риторика могли спровоцировать ФБР США на предъявление надуманных и нелегальных обвинений.

"Инициативная группа изучит материалы дела Миллера и оценит законность обвинений, выдвинутых ФБР против него. Инициативная группа уже обратилась за разъяснениями по текущему делу к президенту США Джозефу Байдену, государственному секретарю Энтони Блинкену, генеральному прокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю. Инициативная группа намерена отстаивать права Миллера на защиту от политических преследований и оказывать ему поддержку в случае, если выяснится, что обвинения против Миллера нарушили его гражданские права", — сообщили в фонде.

Ранее пресс-служба компании "Конкорд" сообщила, что Пригожин основал некоммерческую организацию "Фонд борьбы с репрессиями", которая намерена бороться за права человека в странах Запада и поддерживать гражданских активистов.