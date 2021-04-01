Аналитики выяснили, куда россияне планируют полететь в апреле

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" выяснил, куда россияне планируют полететь в апреле, и как изменились цены на авиабилеты.

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" выяснил, куда россияне планируют полететь в апреле, и как изменились цены на авиабилеты.

Специалисты проанализировали информацию по перелетам с 1 по 30 апреля. Данные сравнивали с показателями 2019 года, так как в 2020 году были введены ограничения из-за пандемии коронавируса.

Россияне чаще всего бронируют билеты на море и в другие теплые регионы. На первом месте в списке маршрутов оказалось направление Москва — Сочи. Средний чек за перелет составляет 5745 рублей, в 2019 году он был равен 4664 рублям, передает РИА Новости.

Перелет Москва — Симферополь подорожал на 21%, с 4943 до 5987 рублей. На третьем месте востребованных маршрутов оказался Москва — Минеральные воды, здесь цена увеличилась с 4313 до 5178 рублей.