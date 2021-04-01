В Китае выразили солидарность с Кремлем за жесткую позицию в отношении США

Жители Китая поддержали жесткое высказывание Дмитрия Пескова о том, что Россия не позволит США разговаривать с ней «с позиции силы».

Читатели китайского издания «Гуаньча» поддержали жесткое высказывание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия не позволит ни США, ни кому-либо еще разговаривать с ней «с позиции силы». Об этом представитель Кремля заявил в ходе интервью 30 марта, добавив, что сейчас руководство страны определяет дальнейшую траекторию движения российско-американских отношений.

Китайские журналисты отметили, что позиция их страны совпадает с российской, напомнив о недавней встрече делегаций КНР и Соединенных Штатов в Анкоридже. Во время переговоров директор Управления Центральной руководящей группы по иностранным делам Ян Цзечи тоже пресек попытку американцев продемонстрировать «силу», заявив, что это недопустимо.

В комментариях к статье пользователи выразили надежду, что вскоре и другие страны займут такую же позицию по отношению к США.

«Иран, Куба, Венесуэла, Северная Корея тоже осмелились выказать недовольство Америкой, несмотря на то, что их голос был не очень громкий», — отметил китайский пользователь.

Еще один китаец по имени Чжа Чжахуэй напомнил, что Россия хоть и не входит в пятерку лучших стран мировой экономики, зато считается одной из сильнейших военных держав на планете.

«Вы считаете, что гиперзвуковое оружие России не может достичь США или Европы, Великобритании, Японии, Южной Кореи, или вы думаете, что российские ядерные бомбы не могут взорвать весь мир, или вы полагаете, что европейцы могут не дрожать от холода без российского природного газа?» — объяснил Чжа Чжахуэй.

Читатели также отметили, что Китай и Россия — пока что единственные в мире страны, которые не боятся дать жесткий отпор сторонникам Байдена в то время как другие государства, в том числе и «близкие союзники США», втайне радуются такому повороту событий.