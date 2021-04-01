Униженный и оскорбленный: как Боррель пропустил «болезненный удар» от России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель вновь заявил, что в Москве его встретили агрессивно.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вспомнил подробности своего визита в Россию в феврале этого года. Оценка оказалась вполне ожидаемой: Москва тогда якобы «проявила агрессию» и откровенно «напала» на главного европейского дипломата. Об этом он рассказал телеканалу France 24.

В интервью Боррель раскрыл, что перед визитом в Россию он поставил перед собой главную задачу — проверить истинное отношение Москвы к Брюсселю. И ответ, который последовал, «был ясным» и «агрессивным», посетовал политик.

«Целью [визита] было проверить отношение России к Европейскому союзу, и ответ был ясным. Россия выбрала агрессию, выдворив европейских дипломатов во время визита, что противоречит любому дипломатическому поведению», — не сомневается Боррель.

Заверения главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что высылка дипломатов и визит Борреля никак не связаны между собой, не помешали последнему обвинить Москву в нежелании поддерживать с ЕС хорошие отношения.

«Я был не унижен, а скорее столкнулся с агрессией. Когда кого-то приглашают и пользуются его визитом, чтобы объявить о высылке дипломатов, это уже не унижение, а проявление агрессии. Такие вещи не делают в дипломатических отношениях между странами, которые хотят поддерживать хорошие связи», — заявил он.

Причина очередных нападок Борреля на Россию как на ладони, полагает руководитель информационного офиса Совета Европы в РФ, доцент МГИМО Николай Топорнин. Он напомнил, что по приезде в Брюссель Борреля жестко раскритиковали за «провальные» переговоры с российской стороной. Тогда главный евродипломат заявил, что ЕС и РФ провели «открытый и честный диалог» по всем важным вопросам двусторонних отношений.

Безусловно, столь положительный отзыв не удовлетворил европейских политиков, которые поспешили устроить главе дипломатии хорошую «взбучку». А некоторые особенно радикальные партии Европарламента и вовсе потребовали его отставки.

«Когда он вернулся в Брюссель, то сразу же держал ответ в Европарламенте — отчитывался перед депутатами. Они ему жестко сказали, мол, вы пропустили болезненный удар, когда Россия высказала вам свое “фи” в лицо. Вы пытались, как они говорили, наладить отношения с РФ, а она, вместо конструктивного общения, взяла и нарочито выслала трех дипломатов», — вспоминает Топорнин в беседе с «Политикой Сегодня».

После этого Боррель резко изменил свою позицию. Он не только обвинил Россию в незаинтересованности улучшать отношения с ЕС, но даже пригрозил очередными санкциями из-за ситуации с Алексеем Навальным.

«Депутаты посчитали, что Боррель должен был покинуть Москву сразу же после высылки дипломатов. Его отставку не удалось бы довести до ума, потому что у радикальных партий нет большинства в парламенте. Но для Борреля это уже звоночек. Поэтому он и заявил, что считает это неприемлемым», — объяснил собеседник издания.

Топорнин добавил, что припомнить России прежние обиды Боррель также решил из-за недавнего саммита ЕС, который состоялся 25-26 марта. По словам эксперта, глава евродипломатии наверняка получил на мероприятии очередные инструкции в отношении Москвы.

«По России, судя по всему, обсуждений практически не было. Они пообещали, что обсудят диалог с Россией на следующем саммите. Боррель, видимо, получил руководящие инструкции подготовить "отчет" о развитии ситуации вокруг России. В рамках этого он решил все это дело и вспомнить и просто повторить то, что говорил ранее», — подытожил доцент МГИМО РФ.

Жозеп Боррель находился в России 4-6 февраля — впервые за три года. Во время визита он встретился с Сергеем Лавровым, а также с представителями гражданского, экспертного и бизнес-сообщества. Тогда же Москва выслала из страны дипломатов Германии, Польши и Швеции. Как отметили в МИД РФ, представители этих стран 23 января участвовали в несогласованных акциях протеста после ареста Навального.

В начале марта вступили в силу предложенные Боррелем санкции против руководителей правоохранительных органов. В РФ такое решение назвали «тупиковым и неправовым путем» и подчеркнули, что ограничения не достигают своей цели. Сергей Лавров заявил, что Москва готова развивать отношения с ЕС на основе равноправия и баланса интересов, однако не приемлет попытки «наказать» ее на международной арене.