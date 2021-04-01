Дудчак: Россия сделала выводы после выхода западных компаний из «СП–2»

Россия в отношении газопровода «Северный поток – 2» действует прагматично, не поддаваясь эмоциям и не форсируя события в попытке ускорить его достройку любой ценой. При этом нет никаких сомнений в том, что проект будет завершен.

Россия в отношении газопровода «Северный поток – 2» действует прагматично, не поддаваясь эмоциям и не форсируя события в попытке ускорить его достройку любой ценой. При этом нет никаких сомнений в том, что проект будет завершен.

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал экономист и политолог Александр Дудчак, комментируя сообщения о том, что, согласно данным системы отслеживания передвижения судов MarineTraffic, российский трубоукладчик «Академик Черский» прибыл к месту достройки «Северного потока – 2» в датских территориальных водах.

Ранее компания-оператор строительства газопровода Nord Stream 2 AG сообщила, что 30 марта судно-трубоукладчик направилось к месту укладки труб, на участок первой нитки газопровода, где осталось проложить 68,5 километра трубопровода в датских территориальных водах и 16,5 километра в территориальных водах Германии. При этом отмечалось, что второй российский трубоукладчик – «Фортуна» - продолжает работать на строительстве второй нитки газопровода.

По словам Анатолия Дудчака, в том, что Россия достроит прямой газопровод в Германию, проходящий по дну Балтийского моря, не было никаких сомнений, вопрос заключался лишь в сроках.

«Не было необходимости форсировать события ‒ в связи со снижением деловой активности в мире и падением спроса на углеводороды в прошлом году. Россия никогда не демонстрировала позицию, исходящую из эмоций. Россия действует прагматично, не было необходимости ускорять процесс "любой ценой"», — объяснил экономист.

При этом он добавил, что те иностранные компании, которые, испугавшись американских санкций, вышли из проекта, сами поставили под сомнение свою надежность.

Россия рано или поздно «Северный поток – 2» достроит, но на будущее сделает выводы о том, кому из иностранных партнеров можно доверять, а кому – нет.

«Если какие-то компании отказались от участия, это говорит об их надежности. В любом случае (России) нужно иметь свои мощности, способные реализовывать такие проекты. Так что это, думаю, был еще один урок, из которого сделаны выводы ‒ рассчитывать на свои силы и на тех партнеров, которые не подводят», — подчеркнул Алексей Дудчак.

Напомним, проект «Северный поток – 2» предполагает прокладку по дну Балтийского моря от берегов Ленинградской области РФ к берегам Германии двух ниток газопровода мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Таким образом Россия сможет поставлять в Европу голубое топливо напрямую без участия стран-транзитеров.

Одним из наиболее яростных противников реализации данного проекта являются Соединенные Штаты Америки, которые стремятся не допустить укрепления торгово-экономических связей между РФ и ЕС. В попытке помешать достройке газопровода США приняли пакет санкционных мер, распространяющихся не только на Россию, но и на других участников строительства. В результате чего швейцарская компания Allseas в конце 2019 года отозвала со строительства свои суда-трубоукладчики. Кроме того, под угрозой санкций со стороны США, от участи я в проекте отказались норвежская компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd, швейцарская Zurich Insurance и датская Ramboll.

Однако эти меры, хоть и замедлили процесс строительства газопровода, но не остановили его, на что рассчитывали в Вашингтоне. Ранее глава совета директоров компании «Газпром» Виктор Зубков выразил уверенность в том, что строительство «Северного потока – 2» будет завершено в 2021 году.