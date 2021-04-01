Представительства 12 стран остановили работу в КНДР из-за тотальных ограничений

Посольства 12 стран прекратили деятельность на территории КНДР в связи с дефицитом товаров и тотальными ограничениями. Об этом говорится в сообщении российского представительства.

Посольства 12 стран прекратили деятельность на территории КНДР в связи с дефицитом товаров и тотальными ограничениями. Об этом говорится в сообщении российского представительства.

Функции дипмиссии РФ в КНДР сохраняются в полной мере, отметили в представительстве. Однако посольства Франции, Великобритании, Германии, Нигерии, Италии, Швейцарии и других стран остановили работу в республике.

Сотрудники российской дипмиссии обратили внимание, что далеко не каждый может выдержать беспрецедентные по своей строгости ограничения и отсутствие возможности решать проблемы со здоровьем.