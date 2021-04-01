Иммунолог опроверг вероятность третьей волны COVID-19

Вероятность развития третьей волны эпидемии COVID-19 и повторного опыта самоизоляции сводится к нулю, сообщил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Вероятность развития третьей волны эпидемии COVID-19 и повторного опыта самоизоляции сводится к нулю, сообщил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

На данный момент происходит формирование коллективного иммунитета, а незначительный рост заболеваемости не говорит о серьезных проблемах, заявил доктор медицинских наук в интервью с РИА Новости. Ранее от оперштаба стало известно, что число заражений COVID-19 в России за сутки составило 9 169 случаев.

Эксперт отметил, что это лишь цифры статистики и самое главное — соотнести их с количеством сделанных тестов. Жемчугов отверг вероятность повторения ситуации прошлого года, отметив, что у населения уже выработан определенный уровень коллективного иммунитета.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал о том, что врач Александр Мясников допускает возможность новых волн эпидемии. Он уточнил, что вирус будет жить среди людей, а ежегодная вакцинация станет привычным мероприятием.