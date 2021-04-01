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13:22   1 Апреля 2021
Политика

Песков: Путин с Москальковой могут обсудить Навального

Песков: Путин с Москальковой могут обсудить Навального

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой может обсудить тему блогера Алексея Навального.

Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, они обсудят этот вопрос, если омбудсмен его поднимет.

"Я не знаю. Если что-то будет говориться со стороны омбудсмена, то эта тема будет затронута", — заявил Песков, отвечая на соответствующие вопросы журналистов.

Кроме того, представитель Кремля добавил, что тема Навального "не является вопросом на повестке дня главы государства никоим образом".

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#путин #песков #москалькова #навальный

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