Володин предостерег россиян от поездок в Грузию

События вокруг телеведущего Владимира Познера показывают, насколько небезопасно находиться в Грузии. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

События вокруг телеведущего Владимира Познера показывают, насколько небезопасно находиться в Грузии. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Владимир Познер отправился в Грузию, чтобы отпраздновать день рождения. Отель, в котором он находился, окружили протестующие и закидали фасад здания яйцами. Они требовали, чтобы телеведущий покинул страну. После этого Познеру пришлось сразу вернуться в Россию.

"Все это, безусловно, только разрушает Грузию. И в преддверии летнего туристического сезона еще раз показывает, насколько небезопасно там находиться гражданам нашей страны", — отметил Володин в Telegram-канале.

Спикер Госдумы подчеркнул, что сегодня радикализм полностью определяет внутреннюю политику государства. К хорошему это не приведет, заключил он.