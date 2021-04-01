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13:14   1 Апреля 2021
Политика

Кадыров стал кандидатом на получение Нобелевской премии мира

Кадыров стал кандидатом на получение Нобелевской премии мира

Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Соответствующее заявление сделал министр информации и печати республики Ахмед Дудаев.

"Такую оценку в обществе руководитель региона получил за победу над международным терроризмом", — сказал он.

При этом глава министерства отметил, что не располагает данными о том, кто выдвинул кандидатуру Кадырова. По его словам, это конфиденциальная информация.

В прошлом главу Чечни уже номинировали на международную премию, учрежденную Институтом мира и развития (INSPAD). Стоит отметить, что сообщения о кандидатуре Кадырова появились в СМИ в ночь на 1 апреля.

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#кадыров #премия #мира

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