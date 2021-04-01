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13:14   1 Апреля 2021
Происшествия

Один из участников массового ДТП на Садовом кольце получил тяжелые травмы

Один из участников массового ДТП на Садовом кольце получил тяжелые травмы

Три автомобиля столкнулись на Новинском бульваре, движение по внешней стороне Садового кольца было перекрыто, сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

В результате ДТП серьезные травмы получила одна женщина, ее извлекли из поврежденного автомобиля и передали врачам скорой помощи. По предварительным данным, одна из машин вылетела на встречную полосу, сообщили в ГИБДД.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Маршруты общественного транспорта были изменены, однако спустя некоторое время автобусы начали пропускать по внешней стороне Садового кольца. В районе аварии образовалась многокилометровая пробка.

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#москва #дтп #садовое кольцо

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