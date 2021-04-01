Один из участников массового ДТП на Садовом кольце получил тяжелые травмы

Три автомобиля столкнулись на Новинском бульваре, движение по внешней стороне Садового кольца было перекрыто, сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Три автомобиля столкнулись на Новинском бульваре, движение по внешней стороне Садового кольца было перекрыто, сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

В результате ДТП серьезные травмы получила одна женщина, ее извлекли из поврежденного автомобиля и передали врачам скорой помощи. По предварительным данным, одна из машин вылетела на встречную полосу, сообщили в ГИБДД.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Маршруты общественного транспорта были изменены, однако спустя некоторое время автобусы начали пропускать по внешней стороне Садового кольца. В районе аварии образовалась многокилометровая пробка.