13:14 1 Апреля 2021Политика
Новый состав правительства Словакии утвержден президентом страны
Состав правительства Словакии во главе с премьер-министром Эдуардом Хегером утвержден президентом страны Зузаной Чапутовой.
Состав правительства Словакии во главе с премьер-министром Эдуардом Хегером утвержден президентом страны Зузаной Чапутовой.
В Братиславе в президентском дворце состоялась торжественная церемония назначения Хегера и остальных членов кабинета министров. Ее транслировали местные телеканалы.
"Клянусь быть верным конституции и законам Словакии", — зачитал текст Хегер на церемонии.
Членами нового кабинета министров стали представители четырех политических объединений, среди которых правоцентристская партия "Обычные люди и независимые личности", либерально-консервативная партия "За людей", либеральная партия "Свобода и солидарность" и правоцентристское политическое движение "Мы — семья". Эдуард Хегер является представителем ОЛНЛ.