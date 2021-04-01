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13:14   1 Апреля 2021
Политика

Новый состав правительства Словакии утвержден президентом страны

Новый состав правительства Словакии утвержден президентом страны

Состав правительства Словакии во главе с премьер-министром Эдуардом Хегером утвержден президентом страны Зузаной Чапутовой.

В Братиславе в президентском дворце состоялась торжественная церемония назначения Хегера и остальных членов кабинета министров. Ее транслировали местные телеканалы.

"Клянусь быть верным конституции и законам Словакии", — зачитал текст Хегер на церемонии.

Членами нового кабинета министров стали представители четырех политических объединений, среди которых правоцентристская партия "Обычные люди и независимые личности", либерально-консервативная партия "За людей", либеральная партия "Свобода и солидарность" и правоцентристское политическое движение "Мы — семья". Эдуард Хегер является представителем ОЛНЛ.

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#словакия #зузана чапутова #правительство словакии

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