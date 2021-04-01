Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-прокурора Раменского в доход государства

Сотрудники ГП РФ предъявили исковые требования к бывшему городскому прокурору города Раменское Константину Томбулову. Они попросили суд изъять его имущество в пользу государства.

Сотрудники ГП РФ предъявили исковые требования к бывшему городскому прокурору города Раменское Константину Томбулову. Они попросили суд изъять его имущество в пользу государства.

Имущество на 749 млн рублей, которым обладает экс-прокурор, было приобретено им на нелегальные источники дохода, заявили в ведомстве. Совокупный доход самого Томбулова и членов его семьи составляет 12 млн рублей, что в разы меньше указанной в исковом заявлении суммы и говорит о неспособности бывшего сотрудника ведомства покупать подобные объекты. В связи с этим в Генпрокуратуре считают, что суд должен изъять имущество бывшего городского прокурора, которое он приобрел на средства из незадекларированных источников.

В распоряжении Томбулова находятся 268 объектов недвижимости, пишет ТАСС. Среди них квартиры, земельные участки, жилые дома и разного рода помещения.