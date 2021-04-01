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13:05   1 Апреля 2021
Политика

Голодовка Навального не представляет интерес для Кремля

Голодовка Навального не представляет интерес для Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о голодовке арестованного блогера Алексея Навального.

По его словам, в Москве не следят за действиями создателя "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, иноагент) в исправительной колонии.

Ранее стало известно, что Навальный объявил голодовку. Об этом он сообщил на личной странице в социальной сети Instagram. В своем посте блогер указал на отсутствие реакции у администрации колонии на его просьбу допустить к нему медицинский персонал. Навальный добавил, что его мучают постоянные боли в области ноги, он не может понять их причину.

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#песков #кремль #навальный

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