Голодовка Навального не представляет интерес для Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о голодовке арестованного блогера Алексея Навального.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о голодовке арестованного блогера Алексея Навального.

По его словам, в Москве не следят за действиями создателя "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, иноагент) в исправительной колонии.

Ранее стало известно, что Навальный объявил голодовку. Об этом он сообщил на личной странице в социальной сети Instagram. В своем посте блогер указал на отсутствие реакции у администрации колонии на его просьбу допустить к нему медицинский персонал. Навальный добавил, что его мучают постоянные боли в области ноги, он не может понять их причину.