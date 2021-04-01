Песков ответил на вопрос о российских войсках у границы с Украиной и в Крыму

Россия перемещает войска по территории страны по своему усмотрению. Это не должно беспокоить другие государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия перемещает войска по территории страны по своему усмотрению. Это не должно беспокоить другие государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил таким образом на заявление Киева о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Он считает, что перемещение российских войск по территории страны не должно вызывать беспокойство у других государств, так как это никак им не угрожает.

"Российская Федерация перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы", — прокомментировал Песков.

Россия предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих границ и ВС РФ никогда не участвовали и не участвуют в вооруженных конфликтах на территории Украины, подчеркнул пресс-секретарь президента России.