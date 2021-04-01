Песков констатировал опасность посещения Грузии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал акцию протеста в Грузии из-за визита российского журналиста Владимира Познера.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал акцию протеста в Грузии из-за визита российского журналиста Владимира Познера.

По его словам, Москва негативно расценила действия экстремистски настроенных националистов Грузии по отношению к россиянам.

"В Грузии опасно для российских граждан. Туда просто опасно ездить, и это должны россияне четко понимать", — сказал он.

Стоит отметить, что Познер планировал отпраздновать свой день рождения в Грузии. Однако под окнами его гостиницы оппозиционные политические силы устроили акцию протеста. После чего журналисту пришлось вернуться в Москву.