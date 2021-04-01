Армен Гаспарян предложил Польше не забывать об исторических промахах

Россия не хочет бередить старые раны, но Польше следует помнить о событиях прошлого. Об этом высказался публицист и журналист Армен Гаспарян.

Россия не хочет бередить старые раны, но Польше следует помнить о событиях прошлого. Об этом высказался публицист и журналист Армен Гаспарян.

По словам эксперта, Варшава любит жаловаться на прошлое и считает себя жертвой коммунистического режима. Однако есть воспоминания, которые вряд ли понравятся нынешним политикам, подчеркнул Гаспарян.

"За отдельные сюжеты ХХ века уже давно глубоко покаялись. Ждали такого же отношения к непростому прошлому от Варшавы", — констатировал эксперт.

Публицист уверен, что Польша должна учитывать события Второй мировой войны. Русофобская политика эпохи военного Юзефа Пилсудского обернулась ухудшением двусторонних отношений, напомнил журналист.