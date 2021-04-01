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12:51   1 Апреля 2021
Политика

Армен Гаспарян предложил Польше не забывать об исторических промахах

Армен Гаспарян предложил Польше не забывать об исторических промахах

Россия не хочет бередить старые раны, но Польше следует помнить о событиях прошлого. Об этом высказался публицист и журналист Армен Гаспарян.

По словам эксперта, Варшава любит жаловаться на прошлое и считает себя жертвой коммунистического режима. Однако есть воспоминания, которые вряд ли понравятся нынешним политикам, подчеркнул Гаспарян.

"За отдельные сюжеты ХХ века уже давно глубоко покаялись. Ждали такого же отношения к непростому прошлому от Варшавы", — констатировал эксперт.

Публицист уверен, что Польша должна учитывать события Второй мировой войны. Русофобская политика эпохи военного Юзефа Пилсудского обернулась ухудшением двусторонних отношений, напомнил журналист.

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#польша #история #гаспарян

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