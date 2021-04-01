В Москве задержали директора департамента Минпромторга Павла Серватинского

Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. Представители министерства уже подтвердили проведение следственных действий в отношении Серватинского.

Глава департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павел Серватинский задержан. Ему вменяют превышение должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России был задержан директор департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павел Серватинский. Он подозревается в превышении должностных полномочий», — цитирует слова источника издание.

Представители СК РФ добавили, что намерены обратиться в суд после получения выполнения всех необходимых следственных мероприятий. По словам правоохранителей, они будут ходатайствовать о заключении чиновника под стражу.

В Минпромторге подтвердили факт проведения доследственной проверки в отношении Серватинского.