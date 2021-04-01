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12:34   1 Апреля 2021
Политика

Сербия проигнорировала антироссийские санкции Евросоюза

Сербия проигнорировала антироссийские санкции Евросоюза

Президент Сербии Александр Вучич не стал присоединяться к санкционному пакету Европейского союза в отношении Российской Федерации.

Отмечается, что на главу Сербии оказывалось политическое давление со стороны Брюсселя. Однако Вучич твердо настоял на своей позиции, проигнорировав европейские ограничения.

Ранее Александр Вучич заявил, что боснийские политики Шефик Джаферович и Желько Комшич занимают беспринципную позицию в вопросе Косова и вступления в военный блок НАТО. По его словам, это связано с позицией главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о сохранении военного нейтралитета с Сербией.

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#санкции #сербия #вучич

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