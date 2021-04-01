Сербия проигнорировала антироссийские санкции Евросоюза

Президент Сербии Александр Вучич не стал присоединяться к санкционному пакету Европейского союза в отношении Российской Федерации.

Президент Сербии Александр Вучич не стал присоединяться к санкционному пакету Европейского союза в отношении Российской Федерации.

Отмечается, что на главу Сербии оказывалось политическое давление со стороны Брюсселя. Однако Вучич твердо настоял на своей позиции, проигнорировав европейские ограничения.

Ранее Александр Вучич заявил, что боснийские политики Шефик Джаферович и Желько Комшич занимают беспринципную позицию в вопросе Косова и вступления в военный блок НАТО. По его словам, это связано с позицией главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о сохранении военного нейтралитета с Сербией.