Международный молодежный арктический форум пройдет в Мурманске летом

Международный молодежный арктический форум проведут в июне в Мурманске, сообщил губернатор области Андрей Чибис.

Международный молодежный арктический форум проведут в июне в Мурманске, сообщил губернатор области Андрей Чибис.

Чибис рассказал об этом в рамках третьей международной онлайн-сессии "Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса". Ситуация с коронавирусом в Мурманске стабилизировалась, поэтому форум запланировали на 26–27 июня.

Мероприятие приурочено ко Дню молодежи России. На нем будут обсуждаться вопросы туризма, экологии, экономики, спорта, культуры. Губернатор отметил, что предусмотрен гибридный формат, однако возможно и очное участие представителей молодежного движения.