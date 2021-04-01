Сотрудники ФСБ нейтрализовали боевика, готовившего теракт в Тверской области

Сотрудники органов безопасности предотвратили теракт на одном из объектов топливно-энергетического комплекса в Тверской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сотрудники органов безопасности предотвратили теракт на одном из объектов топливно-энергетического комплекса в Тверской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уроженец Центральной Азии, являющийся сторонником "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), изготавливал взрывное устройство и намеревался привести его в действие на территории ТЭК. При задержании он оказал сопротивление и начал стрелять, после чего был ликвидирован ответным огнем.

В ходе спецоперации никто из силовиков и гражданского населения не пострадал. Выясняются все подробности произошедшего.