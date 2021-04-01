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12:16   1 Апреля 2021
Происшествия

Сотрудники ФСБ нейтрализовали боевика, готовившего теракт в Тверской области

Сотрудники ФСБ нейтрализовали боевика, готовившего теракт в Тверской области

Сотрудники органов безопасности предотвратили теракт на одном из объектов топливно-энергетического комплекса в Тверской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уроженец Центральной Азии, являющийся сторонником "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), изготавливал взрывное устройство и намеревался привести его в действие на территории ТЭК. При задержании он оказал сопротивление и начал стрелять, после чего был ликвидирован ответным огнем.

В ходе спецоперации никто из силовиков и гражданского населения не пострадал. Выясняются все подробности произошедшего.

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#фсб #теракт #тверская область

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