Глава Медиагруппы "Патриот" объявил о начале сотрудничества с порталом СвойКировский.рф

Информационный портал СвойКировский.рф стал новым партнером Медиагруппы "Патриот". В рамках сотрудничества запланирована поддержка мероприятий и акций.

Информационный портал СвойКировский.рф стал новым партнером Медиагруппы "Патриот". В рамках сотрудничества запланирована поддержка мероприятий и акций.

Портал СвойКировский.рф стал новым информационным партнером Медиагруппы "Патриот". Об этом заявил глава медиагруппы Николай Столярчук.

"С удовольствием представляю нашего нового партнера – портал СвойКировский.рф, который рассказывает о жизни в Кирове и Кировской области без фейков, детально и непредвзято", — рассказал он.

Партнерство будет заключаться во взаимном цитировании материалов изданий. Также планируется поддержка различных мероприятий и акций. По словам главного редактора портала СвойКировский.рф Александра Рублевского, сотрудничество с медиагруппой является уникальной возможностью, позволяющей обмениваться опытом. Он выразил надежду на плодотворное партнерство.