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12:12   1 Апреля 2021
Политика

Два замминистра экологии Красноярского края уволены с постов

Два замминистра экологии Красноярского края уволены с постов

Двое заместителей министра экологии Красноярского края покинули свои посты. Соответствующее распоряжение подписал замглавы региона Юрий Лапшин.

Речь идет об Илье Карчушкине, который занимал должность заместителя министра. Ушла с поста также Елена Бабина — второй замминистра и глава отдела бюджетного планирования, закупок и консолидированной отчетности. В правительстве подчеркнули, что Бабина решила сложить свои полномочия по собственному желанию, Илью Карчушкина уволили согласно распоряжению региональных властей. Кто займет их посты, пока неизвестно, распоряжение о назначении будет подписано дополнительно.

Кроме того, Лапшин подписал документ, согласно которому Максим Несанов назначен заместителем министра лесного хозяйства Красноярского края. С ним заключен двухлетний срочный служебный контракт.

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#увольнение #красноярск #экология

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