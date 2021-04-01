Два замминистра экологии Красноярского края уволены с постов

Двое заместителей министра экологии Красноярского края покинули свои посты. Соответствующее распоряжение подписал замглавы региона Юрий Лапшин.

Двое заместителей министра экологии Красноярского края покинули свои посты. Соответствующее распоряжение подписал замглавы региона Юрий Лапшин.

Речь идет об Илье Карчушкине, который занимал должность заместителя министра. Ушла с поста также Елена Бабина — второй замминистра и глава отдела бюджетного планирования, закупок и консолидированной отчетности. В правительстве подчеркнули, что Бабина решила сложить свои полномочия по собственному желанию, Илью Карчушкина уволили согласно распоряжению региональных властей. Кто займет их посты, пока неизвестно, распоряжение о назначении будет подписано дополнительно.

Кроме того, Лапшин подписал документ, согласно которому Максим Несанов назначен заместителем министра лесного хозяйства Красноярского края. С ним заключен двухлетний срочный служебный контракт.