Два замминистра экологии Красноярского края уволены с постов
Двое заместителей министра экологии Красноярского края покинули свои посты. Соответствующее распоряжение подписал замглавы региона Юрий Лапшин.
Речь идет об Илье Карчушкине, который занимал должность заместителя министра. Ушла с поста также Елена Бабина — второй замминистра и глава отдела бюджетного планирования, закупок и консолидированной отчетности. В правительстве подчеркнули, что Бабина решила сложить свои полномочия по собственному желанию, Илью Карчушкина уволили согласно распоряжению региональных властей. Кто займет их посты, пока неизвестно, распоряжение о назначении будет подписано дополнительно.
Кроме того, Лапшин подписал документ, согласно которому Максим Несанов назначен заместителем министра лесного хозяйства Красноярского края. С ним заключен двухлетний срочный служебный контракт.