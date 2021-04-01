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12:10   1 Апреля 2021
Политика

Глава исполкома Нижнекамска Айрат Салаватов сложил полномочия

Глава исполкома Нижнекамска Айрат Салаватов сложил полномочия

Руководитель исполнительного комитета города Нижнекамск Айрат Салаватов написал заявление об уходе с поста по собственному желанию.

Сегодня он отработал последний день в руководстве города. В качестве исполняющего обязанности главы исполкома остается Альберт Гарифуллин.

Конкурс на освободившееся место будет проведен в ближайшее время по решению нижнекамского горсовета. Выбор нового руководителя исполкома будет основан на решении комиссии, которая рассмотрит заявки претендентов на эту должность.

Айрат Салаватов был назначен главой исполкома в июле 2020 года. До этого он работал в должности руководителя территориального отдела Ростехнадзора.

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#татарстан #исполком #салаватов

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