Павел Грудинин шантажирует целый поселок ради миллиарда для «Совхоза им. Ленина»

Подмосковный олигарх решил поправить свое финансовое положение с помощью кавалькады тракторов.

Складывается впечатление, что свой миллиардный долг перед «Совхозом им. Ленина» за разбазаренные земли коммерсант Грудинин решил выплатить за счет поселка Развилка. Подав иск к трем пенсионерам, один из которых скончался в прошлом году, олигарх решил «подстраховаться», взяв в осаду жителей целого микрорайона.

В минувший четверг, 25 марта, техника ЗАО «Совхоз им. Ленина» вышла из гаражей и направилась в соседний поселок Развилка. Совхозные тракторы перекрыли проезд по проезду, связывающему микрорайон с трассой А-105 (Москва-Домодедово). Пока молодчики долбили асфальт и возводили из обломков баррикаду, жители Развилки опаздывали на работу, в садики и школы.

Подмосковный миллиардер Павел Грудинин – что та старуха из сказки про золотую рыбку. Ему мало по-барски «править» Совхозом им. Ленина, третируя и унижая жителей и собственных работников. Местечковый олигарх захотел взять в заложники жителей соседнего поселка, открыв для себя широчайшие возможности для грязного и оголтелого шантажа. Во всяком случае, администрация Ленинского городского округа никакой иной логики в попытке перекрыть дорогу, отрезав людей от выезда на шоссе, не видит.

Причину, впрочем, можно усмотреть в ином. Как сообщают информагентства, Арбитражный суд Московской области оставил в силе решение нижестоящих инстанций, согласно которому Павел Грудинин должен выплатить перед ЗАО «Совхоз им. Ленина» около 1,1 миллиард рублей за продажу им в 2008 году двух крупных земельных участков под застройку девелоперами. Представляющий интересы истцов адвокат Артем Игнатенко ранее предсказывал, что «красный барин» будет любой ценой стараться выплаты долга избежать. Прогноз юриста оправдался.

Не получилось оспорить взыскание – значит, надо срочно искать деньги! Подмосковный миллиардер уже вменял вину за арест земельных активов, которые сам же продавал, четырем пенсионерам, бывшим пайщикам совхоза, выступившим против обманной схемы Грудинина. «Красный барин» подал в суд на стариков, требуя от них выплаты миллиарда рублей. Коммерсанта не смутило его ни то, что у пенсионеров в принципе не может быть таких огромных сумм, ни то, что один из ответчиков умер.

Теперь в зоне риска – жители Развилки. Очень похоже на то, что поселковый олигарх поставил затерроризировать рядовых жителей поселка, владельцев недвижимости и администрацию Ленинского городского округа, чтобы потребовать с них отступных. Об интересах простых людей «красный барин» заботиться не привык – вместо этого он взял за моду орудовать кавалькадой совхозных тракторов, наводя страх на всю округу.