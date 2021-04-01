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12:03   1 Апреля 2021
Общество

Отказ Шевченко от своих утверждений не спасет его от ответственности по иску Пригожина

Отказ Шевченко от своих утверждений не спасет его от ответственности по иску Пригожина

Юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали апелляционную жалобу на решение Савеловского районного суда по иску к журналисту Максиму Шевченко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В ходе заседания Шевченко отказывался от своих утверждений и не настаивал на их достоверности. Кроме того, он извинялся и просил пойти на мировую. Юристы расценили его поступок как неготовность ответить за свои слова перед судом.

Согласно заключению специалиста — лингвиста РАН, фразы Шевченко являются утверждением и могут быть оспорены, вопреки решению Савеловского суда.

"Это решение является, по нашему мнению, необоснованным, открывает простор для злоупотреблений и идет вразрез с политикой государства на ужесточение ответственности за оскорбления и клевету", — сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

Отказ Шевченко от своих утверждений не спасет его от ответственности по иску Пригожина

Поданная в Мосгорсуд жалоба направлена на восстановление справедливости и привлечение к ответу Максима Шевченко, который распространил заведомо ложные сведения.

Во время заседания Савеловского районного суда Москвы Шевченко заявлял, что якобы не говорил тех фраз, которые ему приписывают, однако именно они фигурируют в опубликованных СМИ материалах. Суд отказал во взыскании компенсации, но юристы Евгения Пригожина считают это решение неправомерным.

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