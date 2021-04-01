Отказ Шевченко от своих утверждений не спасет его от ответственности по иску Пригожина

Юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали апелляционную жалобу на решение Савеловского районного суда по иску к журналисту Максиму Шевченко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Юристы бизнесмена Евгения Пригожина подали апелляционную жалобу на решение Савеловского районного суда по иску к журналисту Максиму Шевченко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В ходе заседания Шевченко отказывался от своих утверждений и не настаивал на их достоверности. Кроме того, он извинялся и просил пойти на мировую. Юристы расценили его поступок как неготовность ответить за свои слова перед судом.

Согласно заключению специалиста — лингвиста РАН, фразы Шевченко являются утверждением и могут быть оспорены, вопреки решению Савеловского суда.

"Это решение является, по нашему мнению, необоснованным, открывает простор для злоупотреблений и идет вразрез с политикой государства на ужесточение ответственности за оскорбления и клевету", — сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

Поданная в Мосгорсуд жалоба направлена на восстановление справедливости и привлечение к ответу Максима Шевченко, который распространил заведомо ложные сведения.

Во время заседания Савеловского районного суда Москвы Шевченко заявлял, что якобы не говорил тех фраз, которые ему приписывают, однако именно они фигурируют в опубликованных СМИ материалах. Суд отказал во взыскании компенсации, но юристы Евгения Пригожина считают это решение неправомерным.