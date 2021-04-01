Бывший мэр Колымы Виктор Михайлов отметил 85-летний юбилей
Бывшему мэру Колымы Виктору Михайлову исполнилось 85 лет. Почетного гражданина Магаданской области поздравил председатель региональной Думы Сергей Абрамов.
Михайлов родился в городе Кувандык Оренбургской области. Окончил Орский индустриальный техникум и Всесоюзный заочный политехнический институт. После переезда в Магаданскую область работал прорабом и главным инженером. После стал заместителем председателя регионального облисполкома и позже его возглавил. Главой областной администрации стал в 1991.
В 2006 году Михайлов получил звание "Почетный гражданин Магаданской области" за вклад в развитие экономики и производства в регионе.
"Земляки благодарны главе территории, который взял на себя ответственность за судьбы тысяч северян в годы системного кризиса в стране и сумел сохранить на Колыме как основные производства, так и ее дух", — написал в Telegram Абрамов.
Председатель областной Думы также поблагодарил именинника за вклад в разработку государственной политики для северных регионов.