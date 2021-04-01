Бывший мэр Колымы Виктор Михайлов отметил 85-летний юбилей

Бывшему мэру Колымы Виктору Михайлову исполнилось 85 лет. Почетного гражданина Магаданской области поздравил председатель региональной Думы Сергей Абрамов.

Бывшему мэру Колымы Виктору Михайлову исполнилось 85 лет. Почетного гражданина Магаданской области поздравил председатель региональной Думы Сергей Абрамов.

Михайлов родился в городе Кувандык Оренбургской области. Окончил Орский индустриальный техникум и Всесоюзный заочный политехнический институт. После переезда в Магаданскую область работал прорабом и главным инженером. После стал заместителем председателя регионального облисполкома и позже его возглавил. Главой областной администрации стал в 1991.

В 2006 году Михайлов получил звание "Почетный гражданин Магаданской области" за вклад в развитие экономики и производства в регионе.

"Земляки благодарны главе территории, который взял на себя ответственность за судьбы тысяч северян в годы системного кризиса в стране и сумел сохранить на Колыме как основные производства, так и ее дух", — написал в Telegram Абрамов.

Председатель областной Думы также поблагодарил именинника за вклад в разработку государственной политики для северных регионов.