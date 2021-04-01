Руководитель ФЗНЦ Шугалей представил социологическое исследование по Нигерии

Эксперты Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) пришли к выводу, что большая часть жителей Нигерии готова покинуть страну при первой же возможности.

Эксперты Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) пришли к выводу, что большая часть жителей Нигерии готова покинуть страну при первой же возможности.

Руководитель ФЗНЦ Максим Шугалей рассказал, что 54,5% нигерийцев (более 100 миллионов человек) предпочли бы уехать в ЕС, Великобританию или США. При этом 23,7% граждан согласны даже на статус нелегального мигранта, а 18,1% опрошенных респондентов заявили, что уже работают над подготовкой переезда.

По словам социологов, проводивших опрос среди нигерийцев в марте 2021 года, причиной массового желания уехать из страны является непрекращающийся экономический кризис, на фоне которого критически упало доверие к властям. Действующему президенту Мохаммаду Бухари не доверяют 65,8% граждан, передает ФАН.

Соцопрос также показал, что почти треть жителей Нигерии отрицательно оценивают изменения в стране за последний год, а наиболее острыми проблемами считают коррупцию, нищету и безработицу.