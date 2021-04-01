Пятерка худших губернаторов-2021: дело Белозерцева насторожило нерадивых глав регионов

Представляем рейтинг губернаторов, чью работу в 2021 году омрачили аресты подчиненных, обыски и прочие странные решения.

Громкий арест уже бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по делу о многомиллионной взятке дал повод его коллегам задуматься о качестве управления в вверенных им регионах. Оказалось, прогнозы политологов, слухи в СМИ и Telegram-каналах совсем не пустой звук: отставку Белозерцева предсказывали еще в начале 2020 года, а в рейтингах губернаторов его позиции стабильно «летели» вниз.

Показательное дело не только сигнализировало губернаторам и республиканским главам, что неприкасаемых нет, но и поставило вопрос о коррупции ребром. Теперь первые лица субъектов РФ и их подчиненные все чаще фигурируют в новостях о задержании чиновников по подозрению в превышении полномочий.

«Политика Сегодня» представляет рейтинг губернаторов, чье кресло зашаталось уже в первом квартале 2021 года. Конечно, речь идет не только о коррупционных инцидентах — но по большей части именно о них. Ведь не зря же федеральный центр взял курс на борьбу с местным кумовством и взяточничеством.

1 место. Страх и ненависть в Адыгее

Лидерство в рейтинге по праву достается главе Республики Адыгея Мурату Кумпилову. 24 марта его подчиненный, мэр города Майкопа Андрей Гетманов, «взорвал» федеральные СМИ. На фоне дела Белозерцева удивить общественность взятками вряд ли бы получилось, но Гетманов, управляющий столицей Адыгеи четвертый год, пошел дальше: его задержали по подозрению в вымогательстве и покушении на убийство.

По данным следствия, в мае 2018 года (то есть, через четыре месяца после назначения Кумпиловым на должность) Гетманов пригласил в свой кабинет местного бизнесмена, занимающегося растениеводством. Мэр потребовал у предпринимателя обменяться земельными участками, причем неравнозначными по площади и стоимости — разница составляла более 5 миллионов рублей. Услышав отказ, Гетманов начал угрожать бизнесмену расправой и даже убийством, из-за чего тот согласился на кабальную «сделку», сообщили в Следственном комитете.

Но подчиненный Кумпилову мэр — только верхушка айсберга. Правоохранители начали активно «шерстить» адыгейских коррупционеров: за последние месяцы уголовные дела возбудили в отношении нескольких чиновников, в том числе и первого зама Гетманова Аслана Китариева, обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. По версии СК, Китариев помог некоторым фирмам получить муниципальные контракты более чем на 200 миллионов рублей. В крепкие руки правосудия также попали главы Гиагинского района и Кировского сельсовета.

Гетманов — мэр республиканской столицы, назначенный на должность Кумпиловым. Опальный чиновник считается человеком из узкого круга главы республики. Кроме того, их до недавнего времени роднило членство в партии «Единая Россия». Как и полагается, «близость к телу» руководителя для Гетманова, вероятно, конвертировалась в имущественные блага: пять домов, три квартиры и более 50 гектаров земли в собственности.

Не исключено, что антикоррупционные расследования в республике затронут и самого Кумпилова, а не ограничатся его подчиненными. Характерно, что республиканский глава так и не прокомментировал резонансное дело мэра Майкопа.

2 место. Стриптиз и коррупция в Ставрополье

Губернатор Ставропольского края по имени Владимир Владимирович Владимиров буквально коллекционирует коррупционные скандалы в своем регионе. Всего за шесть лет в Ставрополье два десятка отнюдь не рядовых чиновников «замарались» во взяточничестве, вымогательстве и угрозах. Подробнее о «подвигах» команды Владимирова, а также о сомнительном политическом имидже губернатора, мы писали и в ноябре прошлого года, и на днях — но ситуация не улучшилась.

13 марта при попытке скрыться был задержан зампред правительства Ставропольского края Александр Золотарев. По данным следствия, он набрал взяток на 63 миллиона рублей. И это не самый впечатляющий результат.

30 марта сотрудники ФСБ задержали еще одного «владимирского» чиновника — вице-премьера правительства Ставропольского края Романа Петрашова, по версии СК, получившего с 2013 по 2015 год 130 миллионов рублей за покровительство в заключении подрядов на обустройство газовых и нефтяных месторождений.

Губернатор Владимиров, активно использующий свой Instagram для просмотра фотографий из ставропольского стрип-клуба, никак не прокомментировал в соцсети задержание своих подчиненных.

3 место. Губернаторский отпуск и реновация в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев был раскритикован местными СМИ за уход в плановый отпуск вместе с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым. Сообщается о накапливающемся дефиците регионального бюджета и «протестном» законе о реновации, принятым Куйвашевым. Инициатива, якобы, непрозрачная и рискует спровоцировать очаги протеста в Екатеринбурге.

«На этом фоне губернатор уезжает из региона и выпадает из повестки на две недели. Эксперты отмечают, что тезис о неэффективном расходовании бюджетных средств и общая стилистика ведение дел Куйвашева заставляет проводить аналогии с уже экс-губернатором Пензенской области И. Белозерцевым», — пишет Telegram-канал «Незыгарь».

Но слухи есть слухи. За губернатором числятся оплошности посерьезнее неуместного отпуска. 31 марта областная прокуратура вынесла Куйвашеву представление из-за нарушений в ходе «мусорной реформы», объявленной в 2019 году правительством РФ. Оказалось, замерами мусора для установления тарифов в Свердловской области занимается не Региональная энергетическая комиссия, а муниципалитеты, причем с привлечением региональных операторов, которые являются заинтересованной стороной.

В выписанном для Куйвашева прокуратурой представлении говорится о необходимости «определить единую позицию в обозначенном вопросе».

4 место. Непослушные алтайские чиновники

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин справедливо оказывается на четвертом месте рейтинга худших управленцев. После проверки темпов реализации федеральных нацпроектов в регионе прокуратура предостерегла ряд министров республиканского правительства. Речь идет о нарушениях бюджетного законодательства и эффективности использования бюджетных средств.

Но алтайский губернатор решил не отмалчиваться, а возглавить антикоррупционную борьбу. 1 апреля он уволил главу республиканского минздрава Сергея Коваленко, обвиняемого в получении взяток за покровительство конкретным фирмам в аукционах на поставку медоборудования и СИЗов во время пандемии.

А 31 марта Хорохордин поручил провести служебную проверку в отношении главы Турочакского района Виктора Осипова, не подготовившего район к паводкам. И не только его: глава Алтая попросил прокурора республики проверить на предмет взяточничества вообще всех членов местного правительства и других должностных лиц. Активность губернатора похвальна, но сможет ли «разовая акция», а не систематическая работа, избавить регион от коррупционного шлейфа — большой вопрос.

5 место. Разрушенные планы главы Бурятии

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в начале 2021 года решил реорганизовать республиканское правительство и оптимизировать его работу, но за четыре месяца так и не смог этого сделать. За попытку ему полагается пятое место — из худших он лучший.

Если в декабре прошлого года сотрудники ФСБ задерживали зампреда правительства Бурятии по экономическому развитию Алексея Мишенина, подозреваемого в хищении около 65 миллионов рублей, то теперь в уголовном деле о мошенничестве фигурируют министр образования Бурятии Баир Жалсанов и его заместитель Валерий Поздняков. Обыски прошли не только у чиновников дома, но и в республиканском министерстве образования, а также в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.

Впрочем, обыск у самого главы Бурятии в 2018 году хоть и не обрадовал чиновника, но и серьезными последствиями не обернулся. Как и не обернулись вышеупомянутому министру образования республики Жалсанову прошлые «выговоры» от Цыденова хоть какими-нибудь санкциями.

Так объявленная Цыденовым «реорганизация» правительства едва ли отразилась в реальных действиях, ограничившись красочными заголовками в местных СМИ.