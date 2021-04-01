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11:58   1 Апреля 2021
Армия

Бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов населенные пункты Золотое-5 и Голубовское в ЛНР

Бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов населенные пункты Золотое-5 и Голубовское в ЛНР

Украинские силовики дважды нарушили "режим тишины" в ЛНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелы были зафиксированы в районе Золотого-5 и поселке Голубовское. Вооруженные силы Украины вели огонь с помощью станкового гранатомета АГС-17, а также крупнокалиберного пулемета.

Сообщается, что украинские силовики неоднократно нарушали условия по соблюдению перемирия. Бойцы ВСУ открывали огонь из крупнокалиберного вооружения, минометов, орудий танков, стягивание которых к линии соприкосновения является нарушением Минских соглашений.

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